В Донецком аэропорту продолжаются бои
В Донецком аэропорту есть погибшие и раненные среди украинских военнослужащих в результате обрушения перекрытия нового терминала.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
«В районе аэропорта г.Донецк продолжаются ожесточенные боевые действия. Террористические войска действительно подорвали перекрытие нового терминала аэропорта. Имеются погибшие среди военнослужащих украинской армии и раненые», - говорится в сообщении.
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Также Минобороны подтверждает, что «вчера группа украинских военнослужащих действительно попала в плен».
«Противник несет многочисленные потери в значительно больших объемах, чем мы. Наши воины продолжают оставаться в зданиях и территории аэропорта и на опорных пунктах вокруг аэродрома. Во время ведения боевых операций наши военные пользуются знанием местности для удержания позиций и продолжения обороны», - отмечают в Минобороны.
Как сообщал УНИАН, 19 января советник президента Юрий Бирюков на своей странице в Facebook сообщал, что боевики подорвали перекрытие второго этажа нового терминала Донецкого аэропорта: обломки упали на бойцов, много раненых.
20 января, по данным Бирюкова, восемь украинских военнослужащих неподалёку от Донецкого аэропорта попали в плен террористов.