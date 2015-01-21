В Донецком аэропорту продолжаются бои

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

«В районе аэропорта г.Донецк продолжаются ожесточенные боевые действия. Террористические войска действительно подорвали перекрытие нового терминала аэропорта. Имеются погибшие среди военнослужащих украинской армии и раненые», - говорится в сообщении.

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Также Минобороны подтверждает, что «вчера группа украинских военнослужащих действительно попала в плен».

«Противник несет многочисленные потери в значительно больших объемах, чем мы. Наши воины продолжают оставаться в зданиях и территории аэропорта и на опорных пунктах вокруг аэродрома. Во время ведения боевых операций наши военные пользуются знанием местности для удержания позиций и продолжения обороны», - отмечают в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, 19 января советник президента Юрий Бирюков на своей странице в Facebook сообщал, что боевики подорвали перекрытие второго этажа нового терминала Донецкого аэропорта: обломки упали на бойцов, много раненых.

20 января, по данным Бирюкова, восемь украинских военнослужащих неподалёку от Донецкого аэропорта попали в плен террористов.