Силы ООС нанесли мощный удар по оккупантам на Донбассе - у боевиков значительные потери

По данным разведки, в течение минувших суток россияне потеряли 7 наемников: трое оккупантов были уничтожены, еще четверо - ранены.

В воскресенье, 18 ноября, российские наемники на Донбассе 16 раз обстреляли позиции украинских военных, при этом 5 раз - из запрещенного Минского соглашениями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Желобок, Новотошковское, Светлодарск, Майское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

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Опорные пункты украинской армии возле Новотошковского и Светлодарска террористы обстреляли из 120-мм минометов, а позиции в районах Майского и Желобка - с 82-мм минометов и артиллерии калибра 122 мм.

Во время вражеских обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал. Однако, по данным разведки, в течение минувших суток россияне потеряли 7 наемников: трое оккупантов были уничтожены, еще четверо - ранены.

С начала суток 19 ноября захватчики из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции в районе Желобка. В результате обстрела никто из бойцов Объединенных сил не пострадал.

Как сообщал УНИАН, ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе неотведенные "Грады".