РФ использует оккупированный Донбасс как полигон для новейшего оружия и утилизации устаревших боеприпасов - Минобороны
Российская Федерация использует оккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украины как полигон для новейшего оружия и утилизации устаревших боеприпасов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки оборонного ведомства.
По его словам, РФ использует боевые действия на временно оккупированных территориях Украины для испытания в реальных боевых условиях эффективности новейших средств связи, комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР) и др.
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В частности, в настоящее время идет испытание российских разработок средств РЭБ, в том числе комплексов "Реппелент-1" и "Силок" в отношении их возможностей по противодействию беспилотным летательным аппаратам.
Кроме того, как отметил пресс-секретарь Минобороны, РФ продолжает использовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей как полигон для утилизации устаревших и испытания новых образцов вооружения и боеприпасов.
В частности, по словам Гуцуляка, в течение ноября с территории России завезена очередная партия боеприпасов для пополнения запасов соединений и частей незаконных вооруженных формирований 1 и 2 АК ВС РФ. Вместе с тем, значительная часть полученных артиллерийских снарядов и мин оказались непригодными к применению из-за повреждения коррозией вследствие длительного халатного хранения на открытых площадках.
«Российским оккупационным командованием принято решение об утилизации путем подрыва более двух третей полученных боеприпасов 1970 года изготовления», - рассказал он.