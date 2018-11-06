СММ ОБСЕ зафиксировала 245 взрывов на Донбассе

В то же время, на Луганщине всего зафиксировано 10 взрывов.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали 245 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 4 ноября по 19:30 5 ноября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками (однако количество взрывов было меньше - примерно 235 против ориентировочно 260)", - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области миссия заметила нарушения в районе Светлодарска, Гнутово и Ясиноватой.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками (10 взрывов против примерно 420 соответственно)", - заявили наблюдатели.

Как сообщал УНИАН ранее, наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что обнаружили 27 танков контролируемых Россией боевиков в оккупированном Донецке.