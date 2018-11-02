ВСУ провели масштабные боевые стрельбы вблизи Крыма из Бук-М1 и С-300 (фоторепортаж)

Кроме того, Украина провела государственные испытания модернизированного ЗРК Оса-АКМ.

Вооруженные силы Украины провели боевые стрельбы вблизи оккупированного Россией Крыма из зенитных ракетных комплексов Бук-М1 и С-300 различных модификаций.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ на странице в Facebook.

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«1 ноября, в Херсонской области на государственном полигоне «Ягорлык» состоялись боевые стрельбы зенитных ракетных подразделений ЗРК С-300ПС, С-300ПТ, Бук-М1», - говорится в сообщении.

Также прошли контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-125М1 и государственные испытания модернизированного ЗРК Оса-АКМ.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября на государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области начались боевые стрельбы, контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности, которые продлятся до 4 ноября.

Кроме того, Украина перекрыла часть воздушного пространства над северо-западной частью акватории Черного моря возле оккупированного Крыма из-за проведения боевых стрельб с 1 по 4 ноября.