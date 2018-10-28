77-летний доброволец стал рекордсменом Украины (фото)

Несмотря на свой преклонный возраст "друг Тихон" не собирается покидать передовую.

77-летний Борис Антонович Мельник попал в Книгу рекордов Украины, как самый старший доброволец.

С начала войны, дедушка с позывным "друг Тихон" с первых дней пошел защищать Украину на передовую. За эти заслуги его имя пожизненно будет внесено в книгу.

Стоит отметить, что дедушка служит в составе 5-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии.

Борис Мельник – сдержанный, серьезный и застенчивый. Первыми на фронт ушли два его сына. Он пошел за ними, не раздумывая, пишет "Сегодня".

"Мне было стыдно оставаться дома в то время, когда Украина была в опасности", - рассказал он.

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На передовой "Тихон" сразу попал в самый ад. В Песках минометные обстрелы продолжались 15 часов непрерывно. В составе пятого батальона украинской добровольческой армии брал в руки оружие, стоял в наряде, был водителем, помогал по хозяйству. А когда огонь утихал – на позиции звучала музыка.

"Когда вечером собирались ребята на позиции, он на бандуре своей поднимал их дух. Он знает очень много украинских, народных песен, такой себе "друг Тихон", - поделился своими впечатления о Мельнике руководитель объединения добровольцев Ровенской области Роман Коваль.

"Он очень творческий, он бесконечно что-то мастерил, у него такие интересные были идеи, он поет, поет думы, он классный", – рассказала руководитель информационного подразделения добровольческого украинского корпуса Алла Мегель.

"Он невероятный кобзарь, он знает жизненные истории. Его сила просто в его присутствии, и наша задача, чтобы он подольше у нас находился. Опора и пример для подражания", – говорит о Борисе командир 8-го батальона УДА Андрей Гергерт, передает 5 канал.

Несмотря на свой почтенный возраст, передовую "друг Тихон" оставлять не собирается.

"У меня одна мечта и желание: чтобы война закончилась быстрее, чем я, чтобы дожить до конца войны, до победы", - говорит Мельник.