Ярош объявил о выводе своих добровольцев с передовой на Донбассе (видео)

По его словам, добровольческие отряды будут формировать силы территориальной обороны в тылах и противодействовать там «российскому реваншу».

Народный депутат Украины и глава Украинской Добровольческой Армии (УДА) Дмитрий Ярош заявил, что 5 и 8 отдельные батальоны УДА уходят с передовой, чтобы начать подготовку отрядов территориальной обороны по всей стране.

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Как сообщает «Дніпроград», соответствующее заявление Ярош сделал в ходе выступления в ДнепрОГА.

«В этот день я объявляю о том, что 5 и 8 отдельные батальоны Украинской Добровольческой Армии выходят с передовой, но мы не выходим из войны. Пока идет война мы будем участвовать в ней. Сегодня самая главная задача для УДА – это построение территориальных отрядов обороны, которые имели бы четкий функционал», - отметил он.

Глава УДА указал, что задачи отрядов будет заключаться в подготовке движения сопротивления в каждой области. Кроме этого, территориальные подразделения должны объединить участников боевых действий.

«Мы видим, как после «дембеля» начинают «дерибанить» участников боевых действий. Мы имеем множество «атошных» организаций, что приводит к распылению потенциала, который реально может быть важнейшим для Украины в настоящее время. Задача УДА собрать всех, кто воевал, в единый ударный кулак», - заявил Ярош.

По его словам, УДА будет не только готовить отряды теробороны, но и помогать государственным структурам не допустить российского реванша в Украине.

«Надо будет валить – будем их валить», - сказал Проводник.

Также командир добровольцев отметил, что не верит в дипломатическое решение конфликта на Донбассе и видит только силовой способ освобождения оккупированных территорий.

Ранее командующий объединенными силами Сергей Наев заявил, что готов продолжить "конструктивный диалог" с руководством украинских добровольческих военизированных формирований.

"В районах возле линии разграничения действует особый порядок: здесь не может быть людей, которые не включены в состав ОС. Сейчас на востоке происходит военная операция, осуществляемая в соответствии с единым замыслом и скоординированным планом", - пояснил он.

Наев допускал, что кроме вхождения в ОС добровольцы могут влиться в ряды территориальной обороны или быть привлеченными к военной подготовке.

Руководитель ООС также обсуждал с Ярошем возможность отправлять добровольцев на передовую.