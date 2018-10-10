Журналисты показали, как в зоне ООС охраняют склады с боеприпасами (видео)

Военные говорят, что за полевые склады на Востоке Украины не стоит беспокоиться.

Журналистам удалось увидеть, как охраняют склады с боеприпасами на Востоке Украины.

Это секретные объекты, сейчас охрана там усилена, однако съемочной группе ТСН удалось увидеть, как именно готовятся бороться с огнем военные.

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"Две ограды из колючей проволоки, между которыми постоянно передвигаются часовые", - показывают журналисты.

Земля вблизи складов перекопана, чтобы часовой смог увидеть свежие следы, если вдруг захочет подойти диверсант. Территория перед складами тоже очищена от травы, чтобы не "прошел" огонь с поля.

Все боеприпасы здесь закопаны в землю, от лишних глаз здесь оберегают насыпи. Обвалование тоже служит элементом защиты.

Кроме того, пожарная бригада здесь все время начеку. Дополнительные резервуары с водой закопаны на территории складов. Боеприпасы накрыты крышами да еще и в специализированных ящиках, которые тоже должны остановить огонь.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар.