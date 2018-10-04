Волкер призвал украинскую власть сделать больше для решения гуманитарных проблем населения Донбасса
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер призвал украинскую власть сделать больше для решения гуманитарных, социальных и экономических проблем населения Донбасса с обеих сторон линии разграничения.
Об этом спецпредставитель США сказал в интервью УНИАН.
"Я убежден, что украинское правительство может и должно делать больше для содействия предоставления гуманитарной помощи и налаживания отношений с населением, пострадавшим от конфликта с обеих сторон линии разграничения - как на оккупированной территории, так и на контролируемой Украиной территории", - заявил Волкер.
Он подчеркнул, что "гуманитарные последствия этой войны очень значительные".
Читайте такжеКурт Волкер: Россия командует, финансово удерживает, осуществляет контроль над политическими структурами «народных республик»... Так что это на 100% возглавляемая Россией операция
"Десять тысяч человек убиты и миллион с половиной перемещены. Существуют проблемы с развалом экономики в оккупированных районах, со стоимостью жизни, доступом к продовольствию, поставкой воды и безопасностью, экологическим вредом, свободой передвижения, такими проблемами физической безопасности как неразорвавшиеся наземные мины и боеприпасы, доступа к государственным услугам, к пенсионному обеспечению. Там очень много всего, что является проблемой для местного населения", - заявил спецпредставитель США.
"Правительство Украины, я убежден, должно сделать все, что в его силах, чтобы попытаться достучаться до людей и помочь им. Продемонстрировать, что единственная причина, почему оно не может что-то сделать, заключается в том, что Россия в этом мешает. Это очень важный сигнал для людей на Донбассе, чтобы добиться понимания, что их собственное правительство хочет помочь им, но оно лишено этой возможности из-за действий со стороны России", - подчеркнул Волкер.