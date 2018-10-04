Волкер призвал украинскую власть сделать больше для решения гуманитарных проблем населения Донбасса

Спецпредставитель США подчеркнул, что правительство Украины должно сделать все, что может, чтобы достучаться до людей в Донецкой и Луганской областях.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер призвал украинскую власть сделать больше для решения гуманитарных, социальных и экономических проблем населения Донбасса с обеих сторон линии разграничения.

Об этом спецпредставитель США сказал в интервью УНИАН.

"Я убежден, что украинское правительство может и должно делать больше для содействия предоставления гуманитарной помощи и налаживания отношений с населением, пострадавшим от конфликта с обеих сторон линии разграничения - как на оккупированной территории, так и на контролируемой Украиной территории", - заявил Волкер.

Он подчеркнул, что "гуманитарные последствия этой войны очень значительные".

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"Десять тысяч человек убиты и миллион с половиной перемещены. Существуют проблемы с развалом экономики в оккупированных районах, со стоимостью жизни, доступом к продовольствию, поставкой воды и безопасностью, экологическим вредом, свободой передвижения, такими проблемами физической безопасности как неразорвавшиеся наземные мины и боеприпасы, доступа к государственным услугам, к пенсионному обеспечению. Там очень много всего, что является проблемой для местного населения", - заявил спецпредставитель США.

"Правительство Украины, я убежден, должно сделать все, что в его силах, чтобы попытаться достучаться до людей и помочь им. Продемонстрировать, что единственная причина, почему оно не может что-то сделать, заключается в том, что Россия в этом мешает. Это очень важный сигнал для людей на Донбассе, чтобы добиться понимания, что их собственное правительство хочет помочь им, но оно лишено этой возможности из-за действий со стороны России", - подчеркнул Волкер.