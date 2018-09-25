Волкер: Россия объявила Сенцова «террористом», чтобы нейтрализовать его как политического противника
Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия объявила украинского режиссера Олега Сенцова «террористом», чтобы нейтрализовать его как политического противника.
«Он (Сенцов – УНИАН) не хочет быть гражданином России; он никогда не был гражданином России, и Россия навязала ему гражданство, чтобы утверждать, что он является гражданином России. А что касается терроризма, да, мы очень обеспокоены терроризмом на глобальном уровне и разделяем эту обеспокоенность с Россией, но давайте не будем злоупотреблять ярлыком терроризма для борьбы с политическими противниками, когда власти говорят: они террористы, поэтому мы их арестуем» - сказал Волкер. Об этом он сказал в интервью «Эхо Москвы».
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Спецпредставитель Госдепа США подчеркнул, что Сенцов находится в очень тяжелом состоянии из-за голодовки.
«Он был вывезен из Крыма; ему насильно присвоили российское гражданство, которое он отвергает; ему предъявлено обвинение в терроризме, которое он отвергает, и представленные доказательства его вины не очень убедительны; и я считаю, что, как минимум, в качестве гуманитарного жеста для него и его семьи Олега Сенцова следует освободить с учётом его состояния» - добавил Волкер.
Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.
Он содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.
14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Его состояние стремительно ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние удовлетворительное.