Волкер: Россия объявила Сенцова «террористом», чтобы нейтрализовать его как политического противника

Также спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер напомнил, что незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов находится в очень тяжелом состоянии из-за голодовки.

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия объявила украинского режиссера Олега Сенцова «террористом», чтобы нейтрализовать его как политического противника.

«Он (Сенцов – УНИАН) не хочет быть гражданином России; он никогда не был гражданином России, и Россия навязала ему гражданство, чтобы утверждать, что он является гражданином России. А что касается терроризма, да, мы очень обеспокоены терроризмом на глобальном уровне и разделяем эту обеспокоенность с Россией, но давайте не будем злоупотреблять ярлыком терроризма для борьбы с политическими противниками, когда власти говорят: они террористы, поэтому мы их арестуем» - сказал Волкер. Об этом он сказал в интервью «Эхо Москвы».

Читайте такжеСенцову присвоили звание почетного гражданина Парижа - посол (видео)

Спецпредставитель Госдепа США подчеркнул, что Сенцов находится в очень тяжелом состоянии из-за голодовки.

«Он был вывезен из Крыма; ему насильно присвоили российское гражданство, которое он отвергает; ему предъявлено обвинение в терроризме, которое он отвергает, и представленные доказательства его вины не очень убедительны; и я считаю, что, как минимум, в качестве гуманитарного жеста для него и его семьи Олега Сенцова следует освободить с учётом его состояния» - добавил Волкер.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Его состояние стремительно ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние удовлетворительное.