Генерал объяснил, когда войска НАТО могут зайти в Украину для отражения агрессии РФ

Генерал считает, что при сегодняшних обстоятельствах Путин не пойдет на широкомасштабное наступление.

Если российские войска начнут широкомасштабное наступление на Украину, в конфликт вмешаются страны НАТО.

Такое мнение в интервью изданию "Апостроф" высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Читайте такжеОккупанты пытаются отбросить подразделения ВСУ с позиций вдоль Бахмутской трассы - пресс-центр ООС

По его словам, в случае такой угрозы, НАТО разблокирует свой условный нейтралитет невмешательство военным образом. Потому что, как отмечает Маломуж, это будет реальная угроза странам НАТО и, в свою очередь, они применят фактор сдерживания России.

При этом генерал считает, что Путин прекрасно понимает ситуацию и не пойдет на широкомасштабное наступление.

Вместе с тем он отмечает, что нынешняя ситуация не может быть решена без участия стран Запада.

"Пока мощные игроки не включатся в конфликт, пусть даже ради своих интересов относительно недопущения глобальной войны, эту войну на Донбассе не удастся прекратить. И именно поэтому западные лидеры встречаются с Путиным, чтобы донести до него позицию крупных стран относительно нового миропорядка, включая жесткие требования по болезненным темам, в частности, по Украине", - заявил Маломуж.