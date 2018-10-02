Украинский офицер раскрыл огромные потери боевиков на Донбассе за сентябрь (фото)

В сентябре на Донбассе ликвидированы 62 боевика.

В течение сентября украинские военные в районе проведения Операции Объединенных сил нанесли оккупантам значительные потери.

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Как написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", российско-оккупационные войска, игнорируя Минские договоренности, в сентябре каждый день провоцировали подразделения ООС огнем из разных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.

"По итогам сентября в подразделениях российско-оккупационных войск "ЛДНР" были ликвидированы около 62 боевиков и около 126 наемников получили ранения различных степеней тяжести", - говорится в сообщении украинского офицера.

По его словам, небоевые потери составили 9 террористов (суицид, нарушения мер безопасности, смерть в результате болезни) и 17 получили ранения.

Как сообщал пресс-центр ООС, на протяжении прошлых суток, 1 октября, боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских военных.