Военные рассказали о попытке боевиков совершить прорыв на Луганщине (видео)

Оккупантов вовремя заметили и адекватно отреагировали на попытку проникнуть вглубь позиций сил ООС.

Вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась осуществить прорыв у Новозвановке на Луганщине.

Как говорится в сюжете «5 канала», врага вовремя заметили и адекватно отреагировали на попытку.

Военный Александр, который на фронте уже третий год и сейчас держит оборону вблизи Новозвановки, рассказал, что в ночь на четверг дежурил на посту, когда увидел, что в сторону украинских позиций движется вражеская группа: "Все видишь только через тепловизор. Даже в прибор ночного видения не видно ничего". Его побратим Николай добавил: "Где-то от нас метров было, как вы видите он, к первой "зеленке". Метров 500-600. И движутся в нашу сторону... Разведать, узнать количество людей. Узнать, есть ли техника у нас. Для чего разведка? Для получения информации".

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Боевики почувствовали, что их намерения разоблачили и начали обстрелы, а бойцы ВСУ открыли огонь в ответ. Чтобы обеспечить отход своих разведчиков, оккупанты применили пулеметы. Под вражеским огнем оказались два опорных пункта Объединенных сил. Армейцы достойно выдержали натиск и оккупанты отступили.

Не угомонились оккупанты и на утро. Вблизи позиций были слышны мощные взрывы. Армейцы говорят, что так обычно боевики пытаются отвлечь внимание от провокаций.

"Это где-то далеко. Но такие вещи лучше проконтролировать, так как может использоваться для разных целей, для выполнения своих боевых задач", – говорит военнослужащий Василий.

Несколько дней назад на этом участке фронта начали работать вражеские снайперы. Огонь они могут открыть не только ночью, но и днем. Поэтому армейцы советуют не делать лишних движений и прятаться за укрытиями, чтобы не попасть под прицел.

Василий показывает последствия работы вражеских снайперов. На днях пуля попала в наблюдательный пост: "Работа снайпера, расстояние – до 2-х километров. Сработал снайпер, пробил бойницу, пробил фанерную эту доску. Хорошо, что в это время здесь никого не было".

Ряды врага пополнили профессиональные снайперы, для которых это уже не первый военный конфликт, рассказывают военные. Чтобы обезопасить себя, военные углубляют окопы, маскируют позиции, чистят оружие и готовятся к очередным провокациям.

"Не суйтесь! Мы ждем вас каждый день и каждую ночь. Точно не попить кофе. Будут идти, то они увидят, с чем будем встречать", – передает послание для "трактористов и шахтеров" армеец.