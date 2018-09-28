Ряд позиций украинских военных на Донбассе боевики обстреляли из БМП и зенитной установки

Из вооружения боевых машин пехоты враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотроицкое и Широкино, а у Новотошковского применил зенитную установку.

На протяжении прошлых суток, 27 сентября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

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Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил. "Оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, не применялось", - отмечается в сообщении.

В частности указывается, что в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Троицкое, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из вооружения боевых машин пехоты враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотроицкое и Широкино, а у Новотошковского применил зенитную установку ЗУ-23-2", - сообщают в пресс-центре.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, четверо боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и еще восемь ранены.

"C начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", подытожили в пресс-центре.