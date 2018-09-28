В "ДНР" ликвидировали известную террористку (фото)

Ликвидировали террористку в районе Коминтерново.

В "ДНР" ликвидирована известная террористка - 28-летняя Анна Чабанова "Сирена", которая активно постила в соцсетях свои фото с оружием на "передовых позициях" боевиков.

О ее уничтожении в Twitter сообщил блогер Necro Mancer. Смерть террористки подтвердили и в "ДНР".

"Чабанова Анна Александровна "Сирена" (Донецк, 24/06/90) погибла 27/09/18 в р-не Коминтерново”, – написал блогер и опубликовал ее фото.

Как сообщал пресс-центр ООС, на протяжении прошлых суток ряд позиций украинских военных на Донбассе боевики обстреляли из БМП и зенитной установки.