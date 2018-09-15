Оккупанты вчера обстреливали ВСУ из запрещенного оружия, но сами понесли потери
На протяжении минувших суток российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Дважды – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
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Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Желтое, Крымское, Новотошковськое, Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Из минометов 82-го калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил вечером на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Чермалык и Водяное.
Также по позициям защитников Чермалыка оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
По данным разведки, в течение суток двое оккупантов были уничтожены, еще трое ранены.
От начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Гнутового и Водяного. По защитникам опорных пунктов на Мариупольском направлении также противник трижды открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм. Потерь среди бойцов ООС нет.