Офицер показал, как ВСУ устроили "красивый фейерверк" на позициях оккупантов (видео)

На кадрах можно увидеть вражескую зенитную установку, которая дымит, горит и время от времени взрывается.

В сети показали яркое видео уничтожения техники оккупантов на Донбассе. Соответствующее видео на своей странице в Facebook обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц. Читайте такжеОбострение на Донбассе: боевики вели огонь из БМП и гранатометов, ранены двое украинских военных На кадрах видно вражескую зенитную установку, которая дымит, горит и время от времени взрывается. «Видео которое можно смотреть вечность. Приятные кадры без преувеличения. В результате провокационных действий российско-террористических войск на переднем крае катался Камаз с установленной ЗУ-23, а когда он немного расшевелил рой воинов ОС, в его сторону вылетело одно жало. Красивый фейерверк получился на позициях оккупантов», – говорится в сообщении офицера.

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