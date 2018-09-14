Ситуация на Донбассе обострилась: один военный ранен, террористы понесли потери

На протяжении прошлых суток, 13 сентября, ситуация в районе проведения ООС имела признаки обострения на отдельных направлениях.

За минувшие сутки, 13 сентября, на Донбассе боевики российско-оккупационных бандформирований 37 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник 6 раз использовал тяжелое вооружение.

Обстрелы зафиксированы в районах Станицы Луганской, Крымского, Новотошковского, Луганского, Троицкого, Верхнеторецкого, Авдеевки, Песок, Красногоровки, Марьинки, Березового, Старогнатовки, Гранитного, Чермалыка, Павлополя, Гнутово, Водяного, Лебединского и Широкино.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил возле населенных пунктов Чермалык, Гнутово и Водяное, а из миномета 120-го калибра - возле Чермалыка и Крымского. Также за минувшие сутки в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Чермалык и Гнутово наши опорные пункты были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты. А возле Новотошковского и Гранитного враг применил противотанковые управляемые ракеты", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала суток, 14 сентября, зафиксировано 4 обстрела. На протяжении суток потерь в рядах ВСУ нет.

По данным разведки, за прошедшие сутки был уничтожен один и ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск.

Как сообщала украинская разведка, Россия под видом учений перебрасывает к границе с Украиной свои войска с "Ураганами" на вооружении.