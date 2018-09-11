В Донецк возвращается "старая банда" - "Хмурый" и люди Суркова

На Донбассе могут начаться бурные события после приезда старых главарей боевиков.

В оккупированный Донецк после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко начинаются съезжаться одиозные люди – российский кадровый военный Сергей Дубинский (псевдоним Петровский, позывной "Хмурый"), причастный к трагедии MH17, а также люди помощника президента РФ Владислава Суркова.

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В российских СМИ пишут, что в Донецк уже прибыли старые кураторы Суркова с позывными "Чайка" и "Патриот", которые "работали" на Донбассе в 2014–2015 годах, передает "Сегодня".

Отметим, что в последнее время в т.н. "ДНР" и "ЛНР" ситуация накалилась. Еще в прошлом году убрали от власти Игоря Плотницкого, недавно отправили к "Гиви" и "Моторолле" Александра Захарченко, "Ташкент" с подельниками сбегает в Россию, а новым главарем в "ДНР" стал небезызвестный Пушилин, назначены "выборы" в непризнанных республиках.

Так, координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук считает, что в Донецке шоу только начинается. По его мнению, на оккупированных территориях идет противостояние российских спецслужб – ФСБ и ГРУ.