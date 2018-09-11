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Журналист показал могилу Захарченко - похоронили как бездомного (фото)

09:22, 11 сентября 2018
Война
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Главаря "ДНР" похоронили на отшибе / фото twitter.com/den_kazansky

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Об этом в Twitter сообщил журналист и блогер Денис Казанский. "Могила Захарченко. Что-то его совсем на отшибе каком-то похоронили. Обычно бездомных хоронят в таких местах", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.

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Теги: #ДНР#Захарченко#могила