Оккупанты провели в Крыму военные учения по уничтожению кораблей и самолетов «противника»

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове.

Корабли Черноморского флота России и авиация Южного военного округа Минообороны России отработали «уничтожение кораблей и самолетов условного противника» в ходе совместных учений в Черном море.

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу флота.

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«В ходе учений пара самолетов Су-30М2, осуществив взлет с одного из аэродромов Крыма, отработала заход на боевой курс для применения авиационных средств поражения по малому противолодочному кораблю (МПК) «Суздалец», – говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

Кроме того, после определения воздушных объектов как «противника», экипаж корабля «Суздалец», применив зенитный ракетный комплекс «Оса-МА» нанес условный огневой удар по истребителям до их захода на боевой курс, говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области стартовали украино-румынские учения военных моряков Riverine-2018. Целью международных учений является отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп для повышения их взаимосовместимости и возможностей проведения операции по безопасности на реке Дунай.