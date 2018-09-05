В Одесской области стартовали учения военных моряков Riverine-2018 (фото, видео)

Целью международных учений является отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп для повышения их взаимосовместимости и возможностей проведения операции по безопасности на реке Дунай.

В г. Измаил Одесской области 4 сентября начались украинско-румынские учения военных моряков Riverine-2018, которые проходят впервые.

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Согласно сообщению, целью международных учений является отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп для повышения их взаимосовместимости и возможностей проведения операции по безопасности на реке Дунай.

В церемонии открытия приняли участие представители командования ВМС ВСУ, Государственной пограничной службы Украины, Морских сил и Береговой охраны Румынии, а также органов государственной власти.

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«Подобные двусторонние украинско-румынские учения Riverine-2018 мы проводим впервые, и они направлены на укрепление региональной безопасности и улучшение взаимодействия между флотами Украины и Румынии, - отметил заместитель начальника управления боевой подготовки командования ВМС ВСУ капитан 1 ранга Андрей Куриленко. - Эти маневры позволят нам поддерживать стабильность в регионе, качественно тренировать силы и внедрять стандарты взаимодействия между военными моряками».

Отмечается, что украинские и румынские военные моряки и пограничники в течение трех дней будут отрабатывать тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысят взаимосовместимость катеров флотов и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки на реке Дунай, тактического маневрирования и проведения досмотровых операций.

Учения будут проходить на участке реки Дунай от г. Измаил (Украина) до г. Брэила (Румыния) и продлится до 6 сентября.

Как сообщал УНИАН, военные показали, как украинская авиация готовится отбивать атаку на Приазовье.