"5 лет разрухи": в сети показали руины донецкого аэропорта с высоты птичьего полета (видео)
09:41, 30 августа 2018Война
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Аэропорт, который когда-то был одним из лучших в Европе, сейчас полностью разрушен.
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В сети опубликовано видео Международного аэропорта "Донецк" имени Сергея Прокофьева с высоты птичьего полета.
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Панорамную съемку с беспилотника опубликовали в Youtube на сепаратистском канале News-Front.
"Донецкий аэропорт после 5 лет войны", - говорится в подписи.
"Жуткая картина", "Помню как это было, сколько полегло", "Был лучшим в Европе", - пишут в комментариях.
Видео: информресурс боевиков
Как сообщал УНИАН, в сети обнародовали ранее не публиковавшиеся фото разрушенного в ходе боевых действий Донецкого аэропорта (ДАП).
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