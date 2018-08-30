"5 лет разрухи": в сети показали руины донецкого аэропорта с высоты птичьего полета (видео)

Аэропорт, который когда-то был одним из лучших в Европе, сейчас полностью разрушен.

В сети опубликовано видео Международного аэропорта "Донецк" имени Сергея Прокофьева с высоты птичьего полета.

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Панорамную съемку с беспилотника опубликовали в Youtube на сепаратистском канале News-Front.

"Донецкий аэропорт после 5 лет войны", - говорится в подписи.

"Жуткая картина", "Помню как это было, сколько полегло", "Был лучшим в Европе", - пишут в комментариях.

Видео: информресурс боевиков

Как сообщал УНИАН, в сети обнародовали ранее не публиковавшиеся фото разрушенного в ходе боевых действий Донецкого аэропорта (ДАП).