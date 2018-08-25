ООС: сегодня боевики при обстрелах применили запрещенное вооружение
19:21, 25 августа 2018Война
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В течение дня боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
Иллюстрация / REUTERS
Боевики российско-оккупационных бандформирований на Донбассе с 7:00 до 18:00 7 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
В частности, дважды боевики при обстрелах применили запрещенное "Минском" вооружение.
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"Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам населенных пунктов Золотое, Авдеевка, Гранитное, Гнутово, Водяное и Лебединское. Во время обстрелов в районе Авдеевки враг применил против военнослужащих Объединенных сил минометы калибра 120 и 82 мм", - говорится в сообщении.
Потерь в рядах ВСУ нет.
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