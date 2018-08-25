С начала суток на Донбассе зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов

С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов, потерь среди украинских военных нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

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"С начала суток зафиксировано 6 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. С полуночи оккупанты вели обстрел оборонительных позиций Объединенных сил вблизи Южного. Враг выпустил около 10 мин калибра 120 мм, и еще более 20 мин 82-го калибра, вел обстрел из гранатометов ", - сообщил пресс-секретарь Минобороны.

Также из гранатометов и другого пехотного вооружения российско-оккупационные войска осуществили провокационные обстрелы наших защитников вблизи н.п. Марьинка, Водяное, Новомихайловка.

Гуцуляк отметил, что потерь в результате боевых действий с начала текущих суток среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщал УНИАН, в течение прошедших суток, 24 августа, боевики российско-оккупационных бандформирований 39 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военный погиб.