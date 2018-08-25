В Торецке восстановили подачу воды
11:38, 25 августа 2018Война
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Без водоснабжения город остался из-за повреждения в результате боевых действий электроснабжения Горловской фильтровальной станции.
В Торецке восстановили водоснабжение / фото УНИАН
В Торецке Донецкой области возобновили подачу воды.
Об этом сообщил заместитель главы ВЦА города Сергей Винник на своей странице в Facebook.
"Ночью было восстановлено электроснабжение Горловской фильтровальной станции. Вода вернулась в Торецк!", - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, 24 августа город Торецк из-за боевых действий остался без водоснабжения.
В результате боевых действий была повреждена линия электроснабжения Горловской фильтровальной станции №2, которая обеспечивает город водой.
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