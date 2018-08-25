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В Торецке восстановили подачу воды

11:38, 25 августа 2018
Война
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В Торецке восстановили водоснабжение / фото УНИАН

Об этом сообщил заместитель главы ВЦА города Сергей Винник на своей странице в Facebook.

"Ночью было восстановлено электроснабжение Горловской фильтровальной станции. Вода вернулась в Торецк!", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 24 августа город Торецк из-за боевых действий остался без водоснабжения.

В результате боевых действий была повреждена линия электроснабжения Горловской фильтровальной станции №2, которая обеспечивает город водой.

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Теги: #водоснабжение#Торецк