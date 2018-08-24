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Торецк из-за боевых действий остался без водоснабжения

22:22, 24 августа 2018
Война
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Вода в город Торецк не поступает / фото Радіо Свобода

Об этом заместитель руководителя военно-гражданской администрации Торецка Сергей Винник сообщил в Facebook.

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«В результате боевых действий 24.08.2018 года повреждена линия электроснабжения Горловской фильтровальной станции №2. Вода в город Торецк не поступает. В 20.00 будет прекращена подача воды абонентам. При поступлении дополнительной информации буду информировать», - написал он.

Напомним, в середине июня вблизи города Торецк Донецкой области, в селе Южное в результате обстрела боевиков российско-оккупационных войск ранена женщина. На момент обстрела женщина 1969 года рождения находилась во дворе своего частного дома. 

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Теги: #Донбасс#водоснабжение#Торецк