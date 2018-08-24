День Независимости на Донбассе: с начала суток оккупанты 16 раз открывали огонь, в том числе из тяжелого вооружения

С начала суток оккупанты 16 раз обстреляли оборонительные позиции Объединенных сил, в том числе из тяжелого вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

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«С начала суток, по состоянию на 12.00, зафиксировано 16 прицельных вражеских обстрелов оборонительных позиций Объединенных сил, в том числе из тяжелого вооружения», - сказал Гуцуляк.

По его словам, на Луганском направлении российско-оккупационные войска 7 раз целились по защитникам Крымского, где вчера защитники Украины героически отразили вражескую атаку.

«В частности, сегодня ночью оккупанты дважды применяли артиллерию калибра 122 мм и совершили около 10 артиллерийских выстрелов, а также вели обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм. Кроме этого, противник активно использовал вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Также гранатометы и другое пехотное вооружение враг дважды применял по защитникам населенного пункта Южное. Подразделения Объединенных сил подавляли вражескую активность штатным пехотным вооружением», - сообщил Гуцуляк.

В то же время, как сообщил пресс-секретарь, на Донецком направлении ночью в районе Павлополя и утром вблизи Гранитного украинские военные зафиксировали разрывы нескольких вражеских мин калибра 82 мм.

Кроме того, вблизи Павлополя, Широкино и Водяного российско-оккупационные войска вели обстрелы из гранатометов и другого пехотного вооружения, а вблизи Гнутово применили по защитникам Украины вооружение БМП.

Гуцуляк также отметил, что потерь в результате боевых действий с начала текущих суток среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщал УНИАН, 23 августа на Донбассе российско-оккупационные войска 42 раза обстреляли позиции Объединенных сил, пятеро украинских бойцов погибли, семеро получили ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки 12 оккупантов уничтожены, еще 20 получили ранения.