Завтра начнутся работы по пуску газа в Авдеевку
В понедельник, 20 августа, начнутся работы по восстановлению газоснабжения города Авдеевка и еще 7 поселков Ясиноватского района Донецкой области.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц.
«В понедельник начнутся работы по пуску газа жителям Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района - Орловки, Ласточкино, Красногоровки, Нетайлово, Тоненького, Первомайского и Водяного», - сообщил он.
По его словам, специалисты облгаза в течение последних дней работают над заполнением распределительных сетей.
«Как и обещал, вскоре прифронтовые населенные пункты будут с газом», - сказал Куц.
Как сообщал УНИАН, в июне 2017 года из-за обстрелов пророссийскими террористами в результате аварии на магистральном газопроводе без газоснабжения остались 20 тысяч жителей Авдеевки и населенных пунктов Ясиноватского района.
После этого было решено построить газопровод длиной более 14 км до Авдеевки в обход временно оккупированной территории.
13 января 2018 года было завершено строительство газопровода от поселка Очеретино до Авдеевки.