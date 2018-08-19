Завтра начнутся работы по пуску газа в Авдеевку

Специалисты облгаза протяжении последних дней работают над заполнением распределительных сетей.

В понедельник, 20 августа, начнутся работы по восстановлению газоснабжения города Авдеевка и еще 7 поселков Ясиноватского района Донецкой области.

Читайте такжеС начала ООС украинская армия продвинулась вперед на 15 квадратных километров

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц.

«В понедельник начнутся работы по пуску газа жителям Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района - Орловки, Ласточкино, Красногоровки, Нетайлово, Тоненького, Первомайского и Водяного», - сообщил он.

По его словам, специалисты облгаза в течение последних дней работают над заполнением распределительных сетей.

«Как и обещал, вскоре прифронтовые населенные пункты будут с газом», - сказал Куц.

Как сообщал УНИАН, в июне 2017 года из-за обстрелов пророссийскими террористами в результате аварии на магистральном газопроводе без газоснабжения остались 20 тысяч жителей Авдеевки и населенных пунктов Ясиноватского района.

После этого было решено построить газопровод длиной более 14 км до Авдеевки в обход временно оккупированной территории.

13 января 2018 года было завершено строительство газопровода от поселка Очеретино до Авдеевки.