Штаб ООС показал фото обстрелянного боевиками КПВВ "Майорское"

В результате обстрелов пропуск граждан временно приостановлен.

Сегодня утром боевики российских оккупационных войск обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Майорское».

Пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook обнародовала фото последствий обстрела.

Как сообщал УНИАН, враг открыл огонь в направлении КПВВ "Майорское" в 6.25 со стрелкового оружия. В результате обстрелов пропуск граждан временно приостановлен.

Всего в течение текущих суток боевики 7 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Новозвановки, Луганского, Марьинки, Красногоровки и Лебединского, тяжелое вооружение за текущие сутки не применялось.

Напомним, в течение минувших суток, 8 августа, российские оккупационные войска 44 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, в том числе дважды из тяжелого вооружения. В результате боевых действий один украинский военный погиб, трое получили ранения.