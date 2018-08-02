На Донбассе пропал военный
10:06, 02 августа 2018Война
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На данный момент организованы его поиски.
Военного ищут / фото zt-rada.gov.ua
На Донбассе пропал военный.
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Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook. "За прошедшие сутки обнаружено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Организованы его поиски", - говорится в сообщении.
Как известно, также были ранены двое украинских военных.
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