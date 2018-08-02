На Донбассе пропал военный

10:06, 02 августа 2018
Война
677 0
Военного ищут / фото zt-rada.gov.ua

Читайте такжеСММ ОБСЕ сообщила о большом скоплении тяжелого вооружения возле Донецка и Луганска

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook. "За прошедшие сутки обнаружено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Организованы его поиски", - говорится в сообщении.

Как известно, также были ранены двое украинских военных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#военный