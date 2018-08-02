На данный момент организованы его поиски.

На Донбассе пропал военный.

Читайте такжеСММ ОБСЕ сообщила о большом скоплении тяжелого вооружения возле Донецка и Луганска

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook. "За прошедшие сутки обнаружено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Организованы его поиски", - говорится в сообщении.

Как известно, также были ранены двое украинских военных.