На Донбассе оккупанты вели обстрелы с БМП и гранатометов: ранены двое украинских военных

За минувшие сутки в ходе боевых действий были ранены еще трое военнослужащих Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 01 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

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Об этом говорится в утренней сводке Операции объединенных сил. "Противник 21 раз открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось", - говорится в сообщении.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП, по защитникам Крымского, Станицы Луганской, Новолуганського, Майского, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного.

"За минувшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены", - отмечается в сообщении.

За прошедшие сутки также выявлено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Организованы его поиски.

"На протяжении текущих суток боевики российских оккупационных войск восемь раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Новолуганського, Лебединского, Гнутово и Широкино. Наряду с этим, оккупанты обстреляли наши позиции у Водяного из 82-мм миномета", - сообщается в сводке.

По данным разведки пятеро оккупантов погибло и четверо получили ранения.

В текущие сутки двое наших защитников были ранены.