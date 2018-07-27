Гражданское население на востоке Украины страдает от ограничений в получении первоочередных услуг - генсек ОБСЕ

Гремингер лично ознакомился с трудностями, которые испытывает гражданское население в пересечении линии разграничения на Донбассе.

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер заявляет, что гражданское население на востоке Украины испытывает страдания от ограничений в получении первоочередных жизненно необходимых услуг.

Об этом он написал в Twitter.

"Встретил людей, пересекавших блокпост в Майорске. Непосредственно увидел трудности, с которыми сталкивается гражданское население на востоке Украины. Они продолжают страдать от ограничений в передвижении и доступе к основным услугам, таким как медицинское обслуживание", - подчеркнул Гремингер.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июля, Гремингер заявил, что Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ надо предоставить беспрепятственный доступ на всей территории Украины.

Как известно, в соответствии со своим мандатом СММ ОБСЕ должна осуществлять наблюдение на всей территории Украины, в том числе в оккупированном Крыму, оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а также вдоль государственной российско-украинской границы. Однако в Крым оккупанты представителей СММ не пускают, а на Донбассе ограничивают передвижения и доступ к различным объектам. Также РФ блокирует возможность осуществления мониторинга наблюдателями вдоль всего неконтролируемого правительством Украины участка границы на Донбассе.