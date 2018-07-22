В Донецкой области восстанавливают поврежденные в результате обстрелов боевиков ЛЭП - украинская сторона СЦКК

Оперативно восстановить поврежденный участок линии электропередач работникам не позволяли риск попасть под огонь оккупантов, а также наличие боеприпасов, которые не разорвались и заминированных участков на трассе прохождения этой ЛЭП.

На Донетчине продолжаются работы по восстановлению поврежденных линий электропередач.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщила 21 июля в Facebook.

Читайте такжеОккупированный Донецк "проваливается" под землю: опубликовано фото

Украинская сторона СЦКК информирует, что 9 июля в командование ТУ «Север» поступило обращение Донецкой облгосадминистрации и ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» с просьбой обеспечить возможность проведения аварийно-восстановительных работ на линии электропередач ВЛ 35кВ «Центральная - Фенольная», что претерпела повреждений в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ, в результате чего были обесточены несколько населенных пунктов и объектов промышленности.

Оперативно восстановить поврежденный участок линии электропередач работникам не позволяли риск попасть под огонь оккупантов, а также наличие боеприпасов, которые не разорвались и заминированных участков на трассе прохождения этой ЛЭП.

С целью обеспечения проведения аварийно-восстановительных работ в районах населенных пунктов Торецьк, Новгородское и Нелиповка командование ТУ «Север» предоставило гарантии соблюдения режима прекращения огня (в случае соблюдения режима прекращения огня представителями вооруженных формирований и оккупационной администрации РФ в Донецкой и Луганской области) в период с 14 до 31 июля ежедневно с 12.00 до 16.0.

В указанные районы было обеспечено допуск ремонтной бригады «Донецкоблэнерго», представителей СММ ОБСЕ и группы пиротехнического подразделения Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Непосредственную организацию взаимодействия с представителями СММ ОБСЕ, надзор за соблюдением гарантий безопасности для работников ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго», которые задействованы в ремонтно-восстановительных работах, обеспечение соблюдения режима прекращения огня осуществляют офицеры украинской стороны СЦКК.