Боевики на Донбассе сняли постановочное видео о якобы "уничтожении" разведгруппы ВСУ

Боевики на Донбассе сняли постановочное видео о якобы "уничтожении" разведывательной группы Вооруженных сил Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

Он отметил, что, согласно информации Главного управления разведки Минобороны, российская оккупационная администрация продолжает принимать пропагандистские меры с целью дискредитации украинских Объединенных сил и повышения "боевого духа" личного состава российских оккупационных войск.

Спикер добавил, что к подготовке фейковых новостей привлекаются съемочные группы российских средств массовой информации и оперативные группы подразделений психологической борьбы вооруженных сил Российской Федерации.

"В частности, съемочной группой противника с привлечением подразделения одной из отдельных мотострелковых бригад 2-го армейского корпуса оккупационных войск осуществлялась подготовка постановочных видео с так называемым "уничтожением разведывательной группы Вооруженных сил Украины", - сообщил Гуцуляк.