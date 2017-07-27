Боевики инсценируют теракты на Донбассе – разведка

Боевики инсценируют теракты с целью обвинить украинскую сторону в срыве Минских договоренностей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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«В полосе ответственности 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) и 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК противником осуществляются "превентивные действия", в т.ч. путем подготовки и проведения провокационных и постановочных обстрелов, инсценировка террористических актов с последующим обвинением украинского руководства в срыве Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

Для съемки провокационных сюжетов инструкторами подразделений информационной борьбы ВС РФ привлечены представители российских пропагандистских СМИ.