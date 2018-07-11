Кураторы РФ могут зачистить руководство "ДНР": началась кампания по дискредитации Захарченко – ИС

Началась информационная кампания, направленная на популяризацию идеи возвращения Донбасса в состав Украины при условии «параллельной смены власти».

Российскими кураторами не снимается с повестки дня возможность смены руководства «ДНР».

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», в этом контексте обращает на себя внимание начатая Кремлем информационная кампания, направленная на популяризацию идеи возвращения Донбасса в состав Украины при условии «параллельной смены власти» (отстранение Президента и Правительства Украины и властной верхушки «ДНР»).

«В рамках данной кампании руководитель пророссийского движения «Свои», активный участник «русской весны», бывший сотрудник «МГБ ДНР» Д.Лотов и бывший работник «ГРУ МО ДНР» А.Комов принимают меры по дискредитации А.Захарченко. При этом Д.Лотов планирует получить контроль над ячейками ОО «Оплот», действующих в РФ и в «ДНР», – сообщили в ИС.