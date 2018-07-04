"Запустение": в сети показали свежие фото оккупированного города на Донбассе

Первомайск превратился за время оккупации в "унылый город".

В сети показали фото из оккупированного террористами Первомайска Луганской области.

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Снимки опубликованы на странице "Хрустальный Луч" в Twitter. "Первомайск. Четыре года без цивилизации, запустение, трава, выросшая из асфальта, по которому некому ходить, зато Ленин "жив", - говорится в комментарии к фото.

Как сообщал журналист Денис Казанский, в оккупированном Донецке срезали и увезли стелу ФК "Шахтер", которая стояла у "Донбасс Арены".