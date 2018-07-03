В госпитале умер тяжелораненый украинский морпех (видео)

Командование и личный состав ВМС выражают соболезнование родным и близким военнослужащего.

В госпитале в результате тяжелого ранения, полученного во время выполнения боевых задач в зоне ООС, умер морской пехотинец.

Читайте такжеВ ВСУ прокомментировали выступление двух пленных бойцов на "брифинге" в "ЛНР"

Матроса звали Федоров Эдуард Юрьевич. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"В госпитале в результате тяжелого ранения, полученного во время выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины, ушел из жизни морской пехотинец матрос Федоров Эдуард Юрьевич", - говорится в сообщении.

Как сообщал волонтер Юрий Мысягин, в зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки уничтожен один из блиндажей террористов.