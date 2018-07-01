Контролируемые Россией боевики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Зайцево

В результате обстрела жертв и пострадавших нет.

Контролируемые Россией боевики ночью обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Зайцево Донецкой области.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на сайте Минобороны.

«Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики вооруженных формирований РФ, несмотря на введение с 00.00 часов 1 июля 2018 года режима прекращения огня в рамках "хлебного перемирия" вдоль всей линии разграничения сторон, принятого Трехсторонней контактной группой 27 июня 2018 года в Минске, нарушили режим тишины, применив по позициям ВС Украины и гражданской инфраструктуре населенного пункта Зайцево минометы калибром 120 мм (14 мин)», - сказано в сообщении.

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По результатам фотофиксации, проведенной сегодня наблюдателями СЦКК, было установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре Зайцево, противник вел этой ночью из населенного пункта Зайцево Южное, в период с 03.55 до 04.20.

Вследствие указанного обстрела уничтожен нежилой дом, повреждены хозяйственные постройки, заборы и приусадебные участки мирных жителей по улице Маресьева.

Никто из местных жителей не пострадал. Об указанном проинформировали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

«Украинская сторона СЦКК расценивает указанное, как явную провокацию со стороны боевиков вооруженных формирований РФ, направленную на оказание психологического давления на жителей населенных пунктов, а также, чтобы заставить ВС Украины открыть огонь в ответ и переложить с себя ответственность за нарушение режима тишины», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, не смотря на объявленное "хлебное перемирие", боевики за сегодня семь раз открывали огонь.