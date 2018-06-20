Волонтер рассказал, сколько техники террористов уничтожили ВСУ за пять месяцев на Светлодарской дуге (фото)

Также на Светлодарской дуге неоднократно уничтожались передовые позиции боевиков.

Украинский волонтер Юрий Мысягин подвел итоги 5 месяцев "работы" на Светлодарской дуге группы К-2 из 54-й бригады.

На своей странице в Facebook он привел перечень уничтоженной и выведенной из строя техники террористов.

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"БМП-2 - уничтожено; БМП-1 - 3 шт уничтожено; БМП-1 - повреждена и выведена из строя; УРАЛ - 3 шт повреждены, МТЛБ - серьезно повреждено и надолго выведено из строя; МТЛБ-ЗУ - уничтожена; миномет 120 - уничтожен", - говорится в его сообщении.

Кроме того, по словам волонтера, неоднократно уничтожались передовые позиции боевиков, например, "Прыщ", "Слив".

Как сообщал пресс-центр ООС, украинским военным удалось занять новые стратегические позиции вблизи Желобка Луганской области. Вокруг него создали полосу обеспечения глубиной до 2 км.