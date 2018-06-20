Украинские военные продвинулись на 2 км и заняли новые позиции близ Желобка (видео)

Задание на создание полосы обеспечения было успешно выполнено украинскими военными.

Украинским военным удалось занять новые стратегические позиции вблизи Желобка Луганской области. Вокруг него создали полосу обеспечения глубиной до 2 км на участке обороны одной из бригад первого эшелона.

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Отмечается, что для подразделений, обороняющихся на Луганском направлении, это задание было непростым, ведь несмотря на сложные географические условия, враг постоянно совершал огневое влияние и вел интенсивную разведку, говорится в сообщении пресс-службы ООС.

"Позиции боевой охраны были не только заняты, но и оборудованы в инженерном отношении в полном объеме. Задания выполнялись в течение двух недель. В ходе выполнения задания потерь среди наших военных нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал пресс-центр ООС, боевики вчера, 19 июня, нарушали режим тишины на всех направлениях: трое военных ранены.