Сутки на Донбассе: ВСУ ликвидировали двух боевиков

В ходе боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.

За прошедшие сутки, 9 июня, российско-оккупационные войска 30 раз нарушали режим прекращения огня, из них 4 раза с применением тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали на провокации врага.

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Как сообщается в утренней сводке пресс-центра Объединенных сил, в ходе боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения и были госпитализированы. В то же время, противник понес потери: двое оккупантов уничтожены, пятеро ранены.

Как сообщается, боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением гранатометов и стрелкового оружия. Отмечается активизация вражеских сил на Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, на Донецком - в районах Песков и Опытного, а также Новоселовки Второй, на Мариупольском направлении.

В течение ночи 10 июня, враг 5 раз нарушал режим тишины, тяжелое вооружение не применялось.

Накануне сообщалось, что на Донетчине сотрудники военной контрразведки Объединенных сил задержали шпиона террористов.