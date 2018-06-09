В Донецкой области сотрудники военной контрразведки задержали шпиона "ДНР"

Оперативники военной контрразведки определенное время держали шпиона под наблюдением, что сделало невозможным сбор и передачу им ценной информации для своих кураторов.

В Донецкой области сотрудники военной контрразведки Объединенных сил задержали шпиона террористов.

Об этом пресс-центр Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

«В результате проведенной представителями военной контрразведки Объединенных сил спецоперации задержан житель города Мариуполь, который в 2014 году присоединился к боевикам террористической организации «ДНР» и с оружием в руках выполнял указания своих главарей. Впоследствии он был направлен боевиком с позывным «Итальянец» на территорию, подконтрольную Украине, для сбора разведывательной информации. Оперативники военной контрразведки определенное время держали шпиона под наблюдением, что сделало невозможным сбор и передачу им ценной информации для своих кураторов», - отмечается в сообщении.

В рамках открытого 8 июня следователями СБУ уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины «Создание террористической группы или террористической организации» продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Учитывая, что шпион не успел причинить ущерб интересам Украины, раскаялся в своих противоправных действиях и сотрудничает со следствием, он может принять участие в специальной программе СБУ «Тебя ждут дома», в рамках которой принимаются меры по освобождению от уголовной ответственности граждан, которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях т.н. «ДНР/ЛНР».