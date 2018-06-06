"Комбат" "Спарты" попал в реанимацию после ДТП в Донецке - СМИ (фото, видео)

Официальных подтверждений о том, что в ДТП пострадал "Воха", пока нет, пишут ресурсы террористов.

Вечером 5 июня в оккупированном Донецке произошло ДТП: водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, не убедившись в безопасности маневра, начал выполнять поворот и в эту секунду в него влетел мотоцикл.

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По данным источников ресурсов террористов, на мотоцикле ехал преемник "Моторолы", "комбат" "Спарты" Владимир Жога "Воха" со спутницей.

Девушка погибла на месте. Террорист с тяжелыми травмами госпитализирован в отделение реанимации.

5 июня в сети появилась информация о том, "командир" незаконного вооруженного формирования "Спарта" (которым до ликвидации руководил "Моторола", - Ред.) Владимир Жога с позывным "Воха" попал в ДТП.

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