СМИ рассказали, как Россия передала боевикам на Донбассе захваченное в Крыму оружие (фото, видео)

Президент России Владимир Путин заговорил о возвращении захваченной в Крыму военной техники Украины. Но документально доказано – вернуть, даже при всем желании, получится не все.

Оружие из Крыма активно используется на Донбассе, вот только не украинскими военными, а против них.

Военная техника с полуострова перекочевала в окопы боевиков, говорится в материале программы "Донбасс.Реалии".

Журналисты собрали ряд фактов, подтверждающих, что Россия действительно вооружала боевиков на Донбассе тем, что оставалось на крымских военных складах.

11 февраля 2015 года. На видео одного из сепаратистских каналов артиллерийские позиции боевиков в Донецкой области:

В объектив камеры попадает несколько систем залпового огня "Град" и грузовики, заполненные боеприпасами. В доказательство того, что все это было захвачено у украинских военных, один из боевиков открывает ящик с патронами и читает сопроводительный документ: "Упаковочный лист. Наименование материальных средств – 122 мм РС. Спасибо майору Колосовскому, капитану Чурилову и капитану Гису".

Именно эти фамилии позволили представителям Минобороны Украины с уверенностью заявить – боеприпасы на этом видео боевикам передают российские военные с территории аннексированного Крыма.

"...данные военнослужащие проходили службу в воинской части А2327... То есть данные боеприпасы принадлежали указанной воинской части и хранились в селе Межгорье Белогорского района автономной республики Крым... В период с декабря 2013 года и вплоть до времени захвата военной части А2327 подразделениями ВС РФ перемещение боеприпасов не происходило вообще, тем более за пределы АР Крым", – говорится в заявлении Министерства.

20 мая 2014 года украинские военные задержали на подконтрольной части Донбасса двух боевиков. При себе у диверсантов – четыре ручных противотанковых гранатомета, боеприпасы, а также один автомат Калашникова АК-74. "Номер автомата Калашникова, изъятого у террористов, ранее числился в комплекте вооружения батальона морской пехоты ВМС Украины в Феодосии. Данное оружие было захвачено российскими военнослужащими в ходе штурма нашего батальона", – писал в мае 2014 года Дмитрий Тымчук.

25 мая 2014 года в Бердянском районе Запорожской области Служба безопасности Украины находит тайник со стрелковым оружием и взрывчаткой. А именно – почти сотню автоматов Калашникова, пулеметы, гранатометы и тысячи боеприпасов к ним. Всего 73 ящика с вооружением, в которых также оказались бумаги, указывают – боеприпасы вывезены из частей морской пехоты, базирующихся в Крыму.

В украинской военной разведке "Донбасс.Реалии" рассказали о двух основных маршрутвх поставок крымского оружия на Донбасс.

Первый, как в случае с задержанным СБУ грузом – морской. С полуострова через акваторию Азовского моря и в прибрежную зону Запорожской и Донецкой областей.

Второй – сухопутный. Из Крыма через Керченскую переправу в Ростовскую область. И уже оттуда на подконтрольную боевикам территорию Донбасса.

"Поставки оружия и на первом этапе, и на втором, были четко подконтрольны государственной власти Российской Федерации. На первом этапе этим занималось ФСБ РФ, Главное разведывательное управление Генерального штаба ВС РФ, в дальнейшем этими вопросами занимался и сейчас занимается Южный военный округ", – замечает представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Боевики признали, что пользовались вооружением из Крыма. Но могло ли крымская оружие стать трофеем боевиков после боев с украинскими бойцами на Донбассе? Ведь именно такой версии придерживаются в группировках. Участники переговоров по вывозу военной техники из Крыма в 2014 году исключают этот вариант. За сжатые сроки тогда боеприпасы и стрелковое оружие даже не начинали переправлять с полуострова на материк.

"И конфликт стремительно приобрел такого масштаба, что запасов, переброшенных боевикам на Донбасс с полуострова, стало недостаточно и российские военные начали поставлять собственную технику. В 2017 году факт использования захваченной в Крыму оружия признали и сами боевики", - рассказывают журналисты.

"У нас было стрелковое оружие с украинских складов крымских: автоматы АК-74 и пистолеты ПМ. Каждый нес на себе автомат и пистолет. Плюс еще 10 автоматов и 10 пистолетов несли запасных, чтобы вооружить тех, кто к нам присоединиться сразу", – заявил боевик Игорь Гиркин (Стрелков).

Первым захваченным боевиками городом на востоке Украины был Славянск. Это и стало отправной точкой активных боевых действий на Донбассе. По словам Гиркина, его группа начала войну именно с помощью крымского оружия.

Как сообщал УНИАН, 11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли, авиа - и бронетехнику из оккупированного Крыма.

22 января Климкин заявил, что Украина не поддастся на «российский трюк» с возвращением военной техники из Крыма. Глава МИД считает, что таким заявлением Путин хочет показать, что в отношении оккупированного Крыма идет какой-то диалог.