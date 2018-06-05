Во всем полагался на Бога: украинский разведчик рассказал о трех годах во вражеском плену (видео)

Украинские заложники выживали в плену благодаря спорту, юмору и вере в Бога.

Боец Алексей Кириченко, который был освобожден из плена боевиков в рамках большого декабрьского обмена полгода назад, дал первое интервью СМИ.

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В сюжете «Спецкора» отмечается, что участник харьковского Майдана до войны не был военным, но, когда начал пылать Восток, как разведчик защищал Саур-Могилу под командованием Героя Украины Игоря Гордийчука.

В сентябре 2014 года группу Кириченко окружили. Он был схвачен боевиками и в конце концов провел в плену почти три с половиной года.

Боец рассказал, что в неволе имел при себе Библию. Когда угрожали расстрелом – во всем полагался на Бога. Из плена у него до сих пор остался тетрадь с макетом будущего дома, который он хочет сделать из глины, и расписание тренировок – в камере был лютый холод, и пленные согревались спортом. Кириченко также вел дневник – прямо между книжных строк.

Из последнего имеющегося у него листа бумаги боец сделал товарищам сатирическую газету «Тюремный укроп». Выпуск был посвящен «волынской свинье».

«С нами парень сидел, он сказал, как-то так ляпнул, что на Волыни у них свиньи за год вырастают до 500 килограмм, и ребята, соответственно, его там чуть не избили. Ребята решили, эксперты-свиноводы, что технически волынская свинья может достигать 500 килограмм, но у нее должно быть тогда три моста. Эта свинья должна иметь рога, потому что она на Волыни ними добывает янтарь», – вспоминает боец.

Кроме того, в плену бойцы учили языки – на маленьких бумажках у Кириченко записано две тысячи английских и около тысячи немецких слов.

Боец вспоминает, что как-то на 9 мая боевики заставили пленных петь «День победы» с подушками на головах. По его словам, он петь отказался, сославшись на то, что считает коммунизм и фашизм преступными и безбожными режимами.

Напомним, Алексей Кириченко, принимавший участие в боях за Саур-Могилу в Донецкой области, запомнился украинцам пламенной речью в день освобождения украинских заложников - 28 декабря прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Украина тогда отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.