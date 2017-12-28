Освобожденный из плена боец: радость неполная - не все вернулись

Алексей Кириченко, который принимал участие в боях за Саур-Могилу в Донецкой области и был захвачен боевиками в сентябре 2014 года, выразил благодарность всем, кто приложил свои усилия для освобождения украинских заложников, передает 112.ua.

Читайте такжеОсвобожденный из плена Козловский надеется, что когда-нибудь снова будет преподавать в Донецке

"Мы, все пленные в Макеевке, утром еще ели баланду, а потом 6 часов ехали в автозаке. Очень тяжело поверить, что все это происходит на самом деле. Я хочу поблагодарить нашу власть, президента, все наше правительство, духовную власть. Само это единство дало тот результат, что нас освободили. Для меня это действительно волнительный день. Но радость неполная – не все ребята вернулись сюда", - сказал Кириченко.

Как сообщал УНИАН, Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.