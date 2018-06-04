"Может обеспечить большие потери агрессора": в Украине похвастались ракетным комплексом "Ольха"

"Ольха" - это средство, способное обеспечить большие потери агрессора, заявил глава "Укроборонпрома".

Украинский ракетный комплекс "Ольха" - оружие, способное обеспечить большие потери агрессора.

Об этом в интервью "Обозревателю" сообщил глава "Укроборонпрома" Павел Букин. По его словам, предприятия полностью готовы для производства комплекса.

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"Вы видели, что испытания уже проведены. В этом году есть госзаказ на эту продукцию и предприятия для производства полностью готовы. Конечно, есть мелкие моменты, но в целом готовность полная. "Ольха" - это средство, способное обеспечить большие потери агрессора. Там будут понимать, что напасть они могут, но получат мощный удар в ответ", - отметил Букин.

По его словам, этот вопрос находится на контроле СНБО.

Напомни, президент Украины Петр Порошенко во время завершающих испытаний поставил задачу - начать серийное производство ракетного комплекса «Ольха» в 2018 году.