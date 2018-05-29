Украинские бойцы на Донбассе захватили у боевиков второй пулемет (фото)

Рейд осуществили бойцы 25-го батальона "Киевская Русь".

Трое украинских бойцов из 25-го батальона "Киевская Русь" провели на Донбассе рейд – ходили на вражеские позиции.

Оттуда принесли пулемет ПКТ, который обычно стоит на бронетехнике, передает ТСН.

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"Боевики сидели в своем блиндаже и пили. Украинские бойцы забрали себе пулемет и оставили "приветствие" командиру пьяного сепарського опорника, который, наверное, в ближайшее время отправится "на подвал". Кстати, уже второй раз с этой вражеской позиции бойцы 25-го батальона возвращаются с трофейным пулеметом", - отметил журналист Андрей Цаплиенко.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал, что 24 мая украинские военные захватили на Светлодарскіо дуге пулемет Калашникова, который принадлежал террористам.